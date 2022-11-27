Общество 27 ноября 2022, 17:42 Дома 70 тысяч жителей Абакана отключили от тепла в мороз МЧС: в Абакане тепло отключили в 270 домах и 14 соцобъектах из-за коммунальной аварии РИА «Новости»

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В Хакасии без теплоснабжения остались 70 тысяч жителей. Его подачу в Абакане отключили из-за коммунальной аварии, сообщили в ГУ МЧС РФ по Хакасии.

Температура воздуха в городе опустилась ниже −20 градусов. Без тепла остались 270 многоквартирных домов и 14 социальных объектов, в числе которых образовательные учреждения и перинатальный центр.

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В ведомстве уточнили ТАСС, что предварительное время восстановления теплоснабжения — 18:00.

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В воскресенье, 27 ноября, также произошла крупная авария на теплосетях в центре Краснодара. Без тепла и горячей воды остаются около семи тысяч краснодарцев, написал в своем Telegram-канале мэр города Евгений Наумов. Специалисты доложили, что место утечки теплоносителя найдено, аварийная бригада меняет поврежденный участок трубопровода.

В Ленинградской области 20 ноября произошла авария на газопроводе, которая не повлияла на электроснабжение населения.