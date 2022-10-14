Дом Зингера в Петербурге отреставрируют за 100 миллионов рублей | 360°

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Дом Зингера в Петербурге отреставрируют за 100 миллионов рублей

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В Петербурге выбрали подрядчика для ремонта Дома Зингера. Реставрация исторического здания обойдется почти в 100 миллионов рублей, сообщило издание «Нева Тудэй».

Компания  ООО «Содействие» стала единственным участником конкурса на поиск подрядчика для ремонта здания. Соответственно, она и выиграла конкурс. Как сообщается на официальном сайте госзакупок, на ремонт здания будет потрачено от 99,4 миллиона рублей.

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Подрядчик должен будет провести ремонт на первых двух этажах здания, покрыть гипсовые конструкции сусальным золотом, восстановить мраморную облицовку здания и декор.

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