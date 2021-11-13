Дом в Подольске включили в программу капремонта по просьбе жителей

Фонд капитального ремонта включил дом на Тепличной улице в Подольске в программу капремонта. Об этом просили местные жители, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Он уточнил, что не всегда запросы жителей удается оперативно рассматривать. Обращения по поводу этого дома поступали от жителей неоднократно.

Основные проблемы — это сырость и неприятный запах в подвале. Специалисты фонда обследовали фундамент дома. Результаты показали, что необходимо заняться отводом ливневых стоков от здания на покрытие проезжей части, ремонтом стен, дренажом и гидроизоляционными работами.

Выполнение всех необходимых мер уже начато.

Ранее газ по президентскому проекту пришел в 560 сел и деревень Подмосковья. Регион выполнил свыше половины плана социальной газификации на 2021 год.

Об этом рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов. По его словам, голубым топливом обеспечили более 50% населенных пунктов, включенных в план на год.

Это коснется 52 городских округов Подмосковья. Специалисты приближаются уже к 10 тысячам газифицированных участков.