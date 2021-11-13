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    13 ноября 2021, 15:38

    Дом в Подольске включили в программу капремонта по просьбе жителей

    Депутат Мособлдумы Максимович: Фонд капитального ремонта включил дом на Тепличной в программу капремонта

    Дарья Морозова

    Фонд капитального ремонта включил дом на Тепличной улице в Подольске в программу капремонта. Об этом просили местные жители, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

    Дом в Подольске включили в программу капремонта по просьбе жителей

    Он уточнил, что не всегда запросы жителей удается оперативно рассматривать. Обращения по поводу этого дома поступали от жителей неоднократно.

    Основные проблемы — это сырость и неприятный запах в подвале. Специалисты фонда обследовали фундамент дома. Результаты показали, что необходимо заняться отводом ливневых стоков от здания на покрытие проезжей части, ремонтом стен, дренажом и гидроизоляционными работами.

    Выполнение всех необходимых мер уже начато.

    Ранее газ по президентскому проекту пришел в 560 сел и деревень Подмосковья. Регион выполнил свыше половины плана социальной газификации на 2021 год.

    Об этом рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов. По его словам, голубым топливом обеспечили более 50% населенных пунктов, включенных в план на год.

    Это коснется 52 городских округов Подмосковья. Специалисты приближаются уже к 10 тысячам газифицированных участков.