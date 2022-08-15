Дом в Новогиреево по программе реновации сдадут в 2023 году

В следующем году в Москве в районе Новогиреево в эксплуатацию введут новостройку для переселения по программе реновации. Об этом написало ИА НСН.

По данным информагентства, в жилом доме на Утренней улице будет 133 квартиры и подземная автостоянка. Новостройку оборудуют видеонаблюдением, системами охраны, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Кроме того, в здании разместят спортклубы, кафе, магазины, а также секции для детей и прочие социальные объекты.