Заключение о возможности восстановления дома в Ногинске, где произошел взрыв газа, будет сделано после обследования здания диагностическим комплексом «Струна». По предварительным данным, дом можно будет восстановить. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Хромушин.

«Дом, предварительно, подлежит восстановлению. Завтра в течение дня будет заключение „Струны“», — сказал Хромушин на встрече с жителями дома, где произошел взрыв.

Если по результатам обследования по всему дому за сутки не зафиксируют никаких деформаций, то жильцы первого подъезда со временем смогут вернуться в свои квартиры. Вместе с этим можно будет начинать ремонт второго подъезда.

«С точки зрения технологии там никаких проблем нет. Это панельный дом. Он как разобрался, так и соберется, значит рисков по несущим конструкциям пока мы не видим», — отметил вице-губернатор.

Жители первого подъезда уже сегодня смогут забрать из дома свои вещи. Хромушин попросил жильцов проверить квартиры на наличие трещин.

«Если сейчас кто-то, когда будет по первому подъезду в квартирах находиться, забирать вещи и увидит где-то трещины, запишите, сфотографируйте, потом, когда спуститесь, нам покажете, чтобы мы по вашим квартирам не ходили. Нет трещин, значит нет вопросов», — сказал он.

Взрыв в девятиэтажном доме в Ногинске прогремел в среду утром. Основной причиной считают бытовой газ. Произошло частичное обрушение второго, третьего и четвертого этажей. Взрыв полностью разрушил восемь квартир, еще 24 квартиры были повреждены.

В результате ЧП погибли два человека, еще 14 пострадали. Власти окажут всем помощь.