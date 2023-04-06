Общество 06 апреля 2023, 13:30 Дом в Нижегородской области рухнул в овраг из-за оползня

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В деревне Караулово Кстовского района Нижегородской области из-за схода грунта часть дома рухнула в овраг. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на районное управление по делам ГО ЧС.

Владельцы дома в настоящее время живут в другом месте, поэтому в результате обрушения никто не пострадал. Также в зоне риска в настоящее время оказались еще два здания. Одно из них не жилое, а жильцам второго уже предложили переехать в резервный фонд.

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Кроме того, местные власти уже разработали план укрепления грунта. Но пока не могут найти средства на реализацию проекта.

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