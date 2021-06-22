«Дом со зверями» отремонтируют в Москве

Историческое здание «Дом со зверями» будет отремонтировано в Москве. Об этом сообщило РИА ФАН.

Здание является объектом культурного наследия. Сейчас согласована проектная документация по его реставрации. Планируется обновление штукатурки рустовки, а также замена керамогранитной плитки. Еще восстановят подъезды и вестибюли в жилом корпусе, поменяют отливы на балконах, положат новую плитку, очистят и покрасят ограждения. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.