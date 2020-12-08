Дом Шрека построили в Кировской области

В дендрологическом саду кировского города Советска свои двери для посетителей открыл дом Шрека. Его строили полтора года из подручных материалов. В сказочное жилище уже водят экскурсии.

Дом получил свое название в честь персонажей детской книги Уильяма Стейга и серии мультфильмов. Об этом ТАСС рассказал автор проекта Андрей Вдовенко.

Дом Шрека стал вторым зданием, построенным мастером производственного обучения Суводского лесхоз-техникума и его студентами. Благодаря Вдовенко и ребятам в дендрологическом саду с 2018 года уже есть жилище хоббитов — персонажей саги Джона Толкина «Властелин колец».

«Когда в 2018 году мы достроили дом хоббитов, решили, что нужно сделать что-то еще. Однажды я зашел домой, включил телевизор, а там шел фильм „Шрек“. Идея моментально созрела, хотя я понимал, что построить такой дом будет очень сложно», — поделился мастер.

Построенный из подручных материалов дом уже открыли для посещений и намерены водить туда экскурсии. Появился он за полтора года стараниями самого Вдовенко и 17 студентов, проходивших в саду практику. Внутреннюю отделку помещения автор проекта делал сам.

В доме он хочет устраивать квесты. Место располагает к таким мероприятиям, особенно вечером. Пока что идею только разрабатывают.

Дендрологический сад в Советске принимает посетителей в будние дни. Его заложили в 1975 году в заречной части города. В дендрарии растет около 300 видов и форм деревьев.