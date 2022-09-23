Дом по реновации возведут в Черемушках | 360°

Общество 23 сентября 2022, 05:10 Поделиться Telegram

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Viber Дом по реновации возведут в Черемушках

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Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в следующем году в районе Черемушки по программе реновации введут в эксплуатацию новый дом. Об этом написало ИА НСН.

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По данным информагентства, новостройка появится на Новочеремушкинской улице. Согласно проекту, она рассчитана на 201 квартиру и будет состоять из трех секций переменной этажности.

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