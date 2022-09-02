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02 сентября 2022, 20:16

Дом по реновации на 137 квартир введут в эксплуатацию в Москве

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Дом по программе реновации на 137 квартир введут в эксплуатацию в Дмитровском районе Москвы до конца 2022 года. Об этом сообщило АБН.

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В доме будет 137 квартир, из которых 39 – однокомнатных, 79 – двухкомнатных и 19 – трехкомнатных. Здание построили по индивидуальному проекту и оборудовали подземной парковкой.

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