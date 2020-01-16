Дом по программе реновации начали строить в Даниловском районе
В Даниловском районе Москвы возводят 11-этажный жилой дом в рамках программы реновации жилищного фонда. Новое здание появится на улице Ленинская Слобода. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя Департамента строительства города Москвы Андрея Бочкарева.
Всего в доме будут располагаться 98 квартир, три из них оборудуют для инвалидов. Первый этаж отдадут под коммерцию: кафе, магазины, и социальные помещения, написало ИА Nation news. Также в новом доме планируется подземная парковка.
Территорию у дома благоустроят, во дворе посадят различную зелень, рядом со зданием установят плоскостную парковку.
Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Общая площадь жилья — 5283,82 квадратных метра.