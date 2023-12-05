Общество 05 декабря 2023, 19:46 Дом по программе реновации достроили на севере Москвы Новостройку по реновации на 258 квартир ввели в эксплуатацию на севере Москвы

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В Тимирязевском районе Москвы ввели в эксплуатацию дом по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Жилое здание расположено на Линейном проезде, 8а, в районе с хорошей транспортной доступностью: от дома до платформы Московского центрального кольца и первого Московского центрального диаметра Окружная можно дойти за 12 минут.

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Новостройка состоит из двух секций. Здание покрыли бетонной плиткой под кирпич и алюминиевыми композитными панелями под темный камень. Все балконы и лоджии остеклены. Специально для кондиционеров рассчитаны отдельные металлические корзины.

Всего в новостройке 258 квартир: 72 однокомнатные, 112 двухкомнатных, 74 трехкомнатные. Отделка в помещениях полностью соответствует стандартам программы реновации.

На первых этажах дома находятся вестибюль, лифтовый холл, помещение для хранения средств для уборки, место для почтовых ящиков и технические помещения.

Дом оснастили современными грузопассажирские лифтами грузоподъемностью 1400 килограммов. Кроме того, в новостройке предусмотрены системы охраны и пожарная сигнализация.

На придомовую территорию высадили кустарники и деревья. Во дворе организовали зоны для прогулок с детьми и занятий спортом.

Ранее новостройку по реновации на 268 квартир ввели в эксплуатацию на западе Москвы.