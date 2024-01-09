Общество 09 января 2024, 17:44 Дом печати в Казани отремонтируют к саммиту БРИКС

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Дом печати первой половины ХХ века на улице Баумана в Казани отремонтируют к саммиту БРИКС. Об этом сообщил сайт «Бизнес Online» со ссылкой на Госкомитет республики по охране объектов культурного наследия.

В здании, где располагается отель «Ногай», планируется демонтаж перегородок и переоборудование инженерных систем. Там появятся номера повышенного класса, дополнительный конференц-зал и библиотека.

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Как сообщил RT, после ремонта рейтинг гостиницы повысится до «четырех звезд» по существующей пятизвездочной классификации.