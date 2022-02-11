Дом Пастернака восстановят под Рязанью после обращения активистов к Тарантино

Власти города Касимов в Рязанской области решают вопрос о восстановлении «дома Пастернака», сгоревшего в 2017 году. Об этом сообщили «Известия»

По словам представителей городской администрации, спасти дом можно будет только после разрешения тяжбы с собственниками одной из квартир.

Сейчас в доме остается нерасселенной одна квартира, находящаяся в долевой собственности. При этом владельцы не договорились по поводу расселения. Вопрос будет решаться в суде, заседание назначено на 28 февраля.

Как сообщила заместитель главы администрации Касимова Татьяна Соловьева, у властей нет юридических прав для реставрации и использования здания, пока суд не вынесет решение.

При этом руководство города уверяет, что дом сносить не планируется. Он является объектом культурного наследия муниципального значения. Не исключается вариант передачи дома в аренду на льготных условиях по цене один рубль за один квадратный метр на 49 лет. В договоре будет прописан пункт об обязательном восстановлении здания.

Ранее в Сети опубликовали ролик, где местные жители обращались к голливудскому режиссеру Квентину Тарантино с просьбой оказать содействие в восстановлении дома, где жил поэт и писатель Борис Пастернак. В видео сказано, что местные чиновники «не оставили выбора» и все обращения в инстанции по поводу реставрации безрезультатны. По словам гражданских активистов, местные власти утверждают, что на восстановление дома нет средств.

По информации «Говорит Москва», пожар произошел в доме в 2017 году, сейчас постройка фактически непригодна для проживания. В 2019 году здание было признано аварийным.