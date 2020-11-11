Дом-памятник в Великом Устюге решили продать за один рубль

В Великом Устюге желающим предлагают всего за один рубль стать владельцем особняка XIX века постройки. Новому собственнику при этом предстоит взять на себя расходы по реконструкции здания.

Двухэтажный дом на пересечении улиц Водников и Энгельса является объектом культурного наследия регионального значения, сообщил портал «35медиа». Раньше внутри деревянного здания находилась детская поликлиника, теперь оно пустует.

Специалисты заверили, что фундамент дома, сам сруб, перекрытия и лестницы находятся в хорошем состоянии. Ремонтировать нужно полы, потолки, кровлю, печи, окна и двери. Обойдутся работы, по предварительным подсчетам, почти в 14 миллионов рублей. Для объекта даже разработали эскизный проект, включив его в смету.

Фасад особняка богато украшен, а главной декоративной деталью назвали стоящий на углу здания фонарь. Он выполнен в стиле модерн.

Отмечается, что после завершения реставрационных работ собственник сможет открыть в здании гостиницу, клинику или сделать его жилым.

В Екатеринбурге за рубль предлагают купить заброшенную больницу. Здание нужно будет восстановить за первые семь лет после покупки.