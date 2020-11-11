Дом-памятник в Великом Устюге решили продать за один рубль
Двухэтажный дом на пересечении улиц Водников и Энгельса является объектом культурного наследия регионального значения, сообщил портал «35медиа». Раньше внутри деревянного здания находилась детская поликлиника, теперь оно пустует.
Специалисты заверили, что фундамент дома, сам сруб, перекрытия и лестницы находятся в хорошем состоянии. Ремонтировать нужно полы, потолки, кровлю, печи, окна и двери. Обойдутся работы, по предварительным подсчетам, почти в 14 миллионов рублей. Для объекта даже разработали эскизный проект, включив его в смету.
Фасад особняка богато украшен, а главной декоративной деталью назвали стоящий на углу здания фонарь. Он выполнен в стиле модерн.
Отмечается, что после завершения реставрационных работ собственник сможет открыть в здании гостиницу, клинику или сделать его жилым.
В Екатеринбурге за рубль предлагают купить заброшенную больницу. Здание нужно будет восстановить за первые семь лет после покупки.