Дом-палуба корабля появится в Южном Тушине

Здание будет представлять собой необычный многофункциональный комплекс. Его площадь составит около шести тысяч квадратных метров.

«Здание будет напоминать морское судно: в основе архитектурно-планировочных решений заложены элементы, напоминающие трубы и палубы корабля», — пояснили в пресс-службе Москомархитектуры.