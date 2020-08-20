Дом-палуба корабля появится в Южном Тушине
Дом, напоминающий корабль, собираются построить в Южном Тушине в Москве. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Здание будет представлять собой необычный многофункциональный комплекс. Его площадь составит около шести тысяч квадратных метров.
«Здание будет напоминать морское судно: в основе архитектурно-планировочных решений заложены элементы, напоминающие трубы и палубы корабля», — пояснили в пресс-службе Москомархитектуры.