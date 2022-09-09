Дом на улице Обручева заселили в Москве по программе реновации | 360°

Общество 09 сентября 2022, 13:18 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Дом на улице Обручева заселили в Москве по программе реновации

Читать 360tv в

Замглавы департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй рассказал о заселении дома на улице Обручева в Обручевском районе по программе реновации. Об этом написало АБН.

Всего в новый дом въехала 141 одна семья, добавил Валуй.

Реклама

Дома, в которых раньше проживали семьи, полностью расселили и подготовили к сносу. На данный момент ведется переселение в соседнюю новостройку на улице Обручева. Около 92% семей согласились на предложенные им квартиры.

Реклама

В рамках программы реновации строений на месте прежних домов возведут 173 новостройки. Дома построят по адресам Лодочная улица, владение 13 и 15, а также Вяземская улица, владение 9.

0 0 0 0 0 0