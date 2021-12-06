Дом на дереве за 2 млн рублей выставили на продажу в России

В Сочи за два миллиона продают дом на дереве. Необычное объявление появилось на «Авито».

«Документов нет, дружелюбные соседи, вид из окна: горы, пшеничное поле, гипер „Магнит“, самолеты», — говорится в объявлении.

Сначала стоимость дома была 125 тысяч рублей, но затем цену повысили до двух миллионов рублей. Однако, по словам автора, им пришлось указать большую сумму, так как «Авито» не давал поставить 125 тысяч рублей.

В объявлении указано, что это дом-лоджия. Он стоит на металлических опорах. Стены доски, крыша металлическая. Размер дома 20 квадратных метров, он стоит на участке в одну сотку.

Внизу дома есть зона для отдыха, где можно поставить мангал и пожарить шашлыки. Автор указал, что это мужское логово, в доме всего одно спальное место, есть электроплита, обогреватель и проведено электричество. Плюсом указано то, что мусор можно выкидывать из окна. Окон всего четыре.

На люке входа установлен кодовый замок, есть удобный подъем и канатный спуск. Автор шутит, что на крыше есть место для вертолета.

«Домик начали строить летом, продаем его реально. Мы хотели рядом возвести еще пару домов, чтобы вместе собираться друзьями», — рассказал «360» автор объявления.

Другие домики будут немного отличаться, по словам автора, они будут стоять на столбиках от 20 сантиметров до полуметра. В них будут небольшая столовая, зона отдыха.

Автор отметил, что около 120 человек звонили по этому объявлению. Также звонили мошенники.