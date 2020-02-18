Дом москвички из Терехова снесли прямо на ее глазах. Женщину довели до истерики

Пенсионерка из московской деревни Терехово Раиса Полотерова стала жертвой реновации — ее дом снесли прямо у нее на глазах, и женщина разрыдалась. Над ней нависла угроза переехать в приют для бездомных, но выход нашли. Женщину отправят жить за МКАД, в Некрасовку.

Дом не был в собственности Полотеровой после смерти мужа и родственников, но в нем она прожила 35 лет. У нее случилась истерика, а собравшиеся люди призывали полицейских к милосердию.

Фото и видеоотчет с места событий, а также информацию о новом месте жительства пенсионерки опубликовала на своей странице в Facebook муниципальный депутат Татьяна Логацкая. Раисе Полотеровой даже не дали собраться и начали сносить дом прямо перед ней.

Ранним утром ее вывели из дома в чем она была и не дали забрать кошку. Животное потом нашли под завалами. После того, как деревню начали сносить, без крова, помимо людей, оказались десятки животных. Они одичали и заболели.

Социальное жилье Полотеровой дали на улице Вертолетчиков — это почти за 50 километров от ее дома. Жить она будет не в приюте для бомжей, но по-человечески переселить женщину не получилось. Деревня Терехово находится на западе Москвы, на территории района Хорошево-Мневники. Это одна из последних деревень, которая сохранилась в Москве в пределах МКАД. Всего перед сносом в Терехове было около сотни разных построек.