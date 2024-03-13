Общество 13 марта 2024, 12:01 Дом купца XIX века отреставрируют в Кирове

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В Кирове за 48 миллионов рублей отреставрируют дом, построенный в 1870-е годы купцом Павлом Алцыбеевым. Об этом сообщил сайт progorod43.

Здание XIX признали объектом культурного наследия регионального значения. Реставрацию приурочили к 650-лети Кирова, которое будут отмечать в этом году.

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В региональном Минкульте также рассказали, что в последние годы здание отдали Вятскому художественному училищу имени Рылова, добавил RT.

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