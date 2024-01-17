Общество 17 января 2024, 17:50 Дом купца Крупенникова в центре Москвы выставили на торги Побудитель торгов отреставрирует дом купца Крупенникова в центре Москвы Freepik

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Жилой дом купца А. В. Крупенникова в Басманном районе Москвы выставили на городские торги. Здание построил архитектор Владимир Рудановский в 1912–1913 годах. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, площадь здания составляет порядка 702 квадратных

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«Объект требует реставрации и частичной реконструкции, которая позволит приспособить его для современного использования», — уточнил Пуртов.

Новый собственник получит соответствующее охранное обязательство, подписав договор купли-продажи. Однако ему необходимо обеспечить проведение реставрационных работ. На данный момент здание не эксплуатируется.

Участвовать в торгах могут и физические, и юридические лица. Заявку нужно подать до 18 января, а онлайн-аукцион пройдет 25 января. Для участия нужно быть зарегистрированным на электронной торговой площадке «Росэлторг» и быть обладателем квалифицированной электронной подписи.

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