Дом культуры в Солнечногорске капитально отремонтируют до конца 2020 года

Дом культуры «Выстрел» в Солнечногорске планируют капитально отремонтировать до начала 2021 года. Сейчас работы уже идут полным ходом.

Капитальный ремонт в ДК «Выстрел» не проводился почти 10 лет. На первый этап ремонта выделили 37 миллионов рублей. Из них более 35 миллионов рублей — из областного бюджета, остальное финансируют городские власти.

До 10 декабря в Доме культуры переделают окна и кровлю, отремонтируют фасад, заменят водоснабжение и отопление.

В 2020-м году капитальный ремонт продолжится. На второй этап выделят уже 150 миллионов рублей, также в рамках софинансирования. Работы затронут все здание, а это свыше 30 помещений, включая зрительный, танцевальный и лекционный залы. Вместимость зрительного зала составит 460 мест, а новое оборудование позволит улучшить качество звука.

Источник фото: телеканал «360»

Как рассказал директор ДК «Выстрел» Владимир Дацюк, будет установлено новое звуковое, светотехническое и мультимедийное оборудование в зале и в тех помещениях, где будут проходить занятия по соответствующему профилю, также закупят музыкальную аппаратуру.

«Мы запланировали 3,6 миллиона рублей для того, чтобы укомплектовать все помещения и подготовить их для успешных занятий», — уточнил Владимир Дацюк.

Здание, где сейчас располагается ДК, построили в 1938 году. В последний раз капитальный ремонт здесь проводился в 2009-м, он был приурочен к 100-летию курсов «Выстрел». Тогда модернизировали зрительный зал и фойе здания.

В этом году ремонт в ДК «Выстрел» в Солнечногорске идет в рамках программы губернатора по восстановлению инфраструктуры бывших военных городков.