Дом культуры открыли в Ярославской области

Там будут проходить различные кружки для детей. Ранее им приходилось ездить за 10 километров в Углич.

Площадь здания занимает 800 квадратных метров. Там есть зал на 150 мест, помещения для различных занятий и библиотека.

На его строительство выделили 38 миллионов рублей, на все работы ушло меньше года. Всего Дом культуры будет обслуживать около двух тысяч человек из ближайших населенных пунктов.