Дом культуры открыли в Ярославской области
Дом культуры открыли в поселке Отрадный Ярославской области. Об этом сообщил ОТР.
Там будут проходить различные кружки для детей. Ранее им приходилось ездить за 10 километров в Углич.
Площадь здания занимает 800 квадратных метров. Там есть зал на 150 мест, помещения для различных занятий и библиотека.
На его строительство выделили 38 миллионов рублей, на все работы ушло меньше года. Всего Дом культуры будет обслуживать около двух тысяч человек из ближайших населенных пунктов.