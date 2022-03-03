Дом культуры открыли после реконструкции в Красноселькупском районе

В селении Толька (Красноселькупский район, ЯНАО) свои двери открыл обновленный дом культуры. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

В ходе реконструкции выполнили перепланировку и расширение здания, утеплили пол и фасады, заменили нижние венцы строения, а также провели работы по устройству свайного основания под фундаментом.

«Теперь здесь есть не только просторный зал для концертов, но и большой танцевальный зал, помещение для проведения торжеств, оснащенное современной техникой. Уверен, теперь культурная жизнь сельчан станет намного ярче», — подчеркнул глава Красноселькупского района Юрий Фишер.