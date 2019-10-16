Разобрать автомат с закрытыми глазами. «Дом Юнармии» открыли в Ногинске

В Ногинске открылся центр по подготовке патриотов «Дом Юнармии». Сейчас в нем больше 250 молодых ребят. Они могут собрать и разобрать автомат Калашникова, а еще простоять несколько часов без движения.

«Дом Юнармии» находится в Центре допризывной подготовки молодежи. Будущих военных готовят здесь уже 20 лет.

«Здесь большие традиции. В этом здании проходили стрельбы, здесь существует правильный тир, где не только дети набираются навыков», — отметил Александр Легков, начальник штаба регионального отделения «Юнармии».

Источник фото: телеканал «360»

В юнармейцы берут всех от восьми лет до совершеннолетия. Всероссийскому движению пока три года, но оно уже объединило 576 тысяч подростков по всей стране. И это только начало большого пути.

А в Ногинске готовят спортсменов для участия в международных и всероссийских соревнованиях. Так, ребятам, не шевелясь, нужно простоять от двух до четырех часов. Такое объединение называется «Пулевая стрельба». Кстати, олимпийский вид спорта.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в центре обучаются более 2,5 тысячи человек, а в 2020 году планируется увеличить охват молодежи более чем на тысячу ребят. Хотят расширить и возрастные рамки — до 27 лет.

Только военной тематикой дело не ограничивается. Здесь будут работать секции по экологии, волонтерству и журналистике. А с 1 января запустят большое направление — «Школа безопасности».

Источник фото: телеканал «360»

«Мы будем первые, кто откроет в центре „Школу безопасности“ — опорную площадку Московской области. Уже есть договоренность с руководителем школы безопасности региона», — рассказал Сергей Чобот, руководитель подразделения «Юнармии» в Ногинске.

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Также здесь будут проходить учебные сборы, семинары, тренировки сборных команд патриотического движения. А следующий «Дом Юнармии» появится в Подольске.