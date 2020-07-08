Дом известного живописца рядом с Сергиевской церковью снесли в Уфе

Дом известного живописца Петра Шепелева, который расписал Воскресенский собор Уфимской губернии, исключили из списка объектов культурного наследия, а позже снесли, сообщили СМИ Уфы.

Отмечается, что здание находилось по адресу улица Бехтерева, дом 4, рядом с Сергиевской церковью. Оно мешало ряду городских застройщиков. Когда объект потерял статус культурного памятника, они приступили к реализации своих планов. Дом демонтировали, вскоре на его месте появится многоэтажное здание, информирует портал ToDay News Ufa.

Дом Шепелевых возвели в 1887 году. Он был построен из дерева. Окна и фасад здания украшал ажурный декор.