Общество 10 января 2023, 19:10 Дом губернатора в Калуге отреставрируют для Эрмитажа за 322 млн рублей

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В здании дома гражданского губернатора в Калуге решено открыть выставочный центр Государственного Эрмитажа, но сначала его нужно отреставрировать. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры и туризма.

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Реставрацию планируют закончить к середине 2024 года, всего на выполнение работ дается 605 дней. Но сначала подрядчик должен получить разрешение на работу с памятниками архитектуры. Всего реставрация обойдется в 322 миллиона рублей. В эту сумму входят как работы внутри здания, так и снаружи.