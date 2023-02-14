14 февраля 2023, 18:40
Дом Федора Рыбина в Петербурге обрел статус объекта культурного наследия регионального значения
Доходному дому купца Федора Матвеевича Рыбина на улице Ленина в Петербурге присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил сайт petrograd.ru.
Дом был внесен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия по распоряжению председателя КГИОП Сергея Макарова.
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Отмечается, что в доходном доме купца в разные годы жили известные деятели Петербурга. Сейчас здание представляет собой жилое многоквартирное помещение.
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