Общество 14 февраля 2023, 18:40 Дом Федора Рыбина в Петербурге обрел статус объекта культурного наследия регионального значения

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Доходному дому купца Федора Матвеевича Рыбина на улице Ленина в Петербурге присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил сайт petrograd.ru.

Дом был внесен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия по распоряжению председателя КГИОП Сергея Макарова.

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Отмечается, что в доходном доме купца в разные годы жили известные деятели Петербурга. Сейчас здание представляет собой жилое многоквартирное помещение.

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