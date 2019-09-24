Дом-долгострой сдали в Мытищах. Ключи получат 54 дольщика
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Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дома по адресу Мытищи, микрорайон 31 по улице Тайнинская, дом 20.
Строительство объекта началось в 2016 году. Тогда застройщиком выступил ООО «СОЮЗ-Инвест».
«Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию — первый квартал 2018 года не был соблюден и неоднократно переносился, в связи с чем объект был взят на контроль Министерства жилищной политики Подмосковья. По итогам ввода объекта обеспечены права 54 пострадавших граждан», — отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
Жилой дом рассчитан на 100 квартир. В настоящее время все строительные работы завершены.
В Московской области на платформе «Добродел» запустили приложение «Подмосковные стройки». С его помощью можно следить за всеми строящимися объектами Подмосковья — от новостроек до школ и торговых центров.
Сейчас «Подмосковные стройки» — это карта со всеми объектами в регионе. Они обозначены разными цветами: зеленым, желтым, красным и синим. Цвета подсказывают, хорошо или плохо продвигается строительство.