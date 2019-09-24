  • Дом-долгострой сдали в Мытищах. Ключи получат 54 дольщика

    24 сентября 2019, 17:02

    Андрей Зуев, Ольга Крылова

    Еще 54 дольщика получат ключи от квартир в Мытищах. Там было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию дома на улице Тайнинская.
    Дом-долгострой сдали в Мытищах. Ключи получат 54 дольщика

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    Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дома по адресу Мытищи, микрорайон 31 по улице Тайнинская, дом 20.

    Строительство объекта началось в 2016 году. Тогда застройщиком выступил ООО «СОЮЗ-Инвест».

    «Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию — первый квартал 2018 года не был соблюден и неоднократно переносился, в связи с чем объект был взят на контроль Министерства жилищной политики Подмосковья. По итогам ввода объекта обеспечены права 54 пострадавших граждан», — отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

    Дом-долгострой сдали в Мытищах. Ключи получат 54 дольщика | Изображение 1

    Жилой дом рассчитан на 100 квартир. В настоящее время все строительные работы завершены.

    В Московской области на платформе «Добродел» запустили приложение «Подмосковные стройки». С его помощью можно следить за всеми строящимися объектами Подмосковья — от новостроек до школ и торговых центров.

    Сейчас «Подмосковные стройки» — это карта со всеми объектами в регионе. Они обозначены разными цветами: зеленым, желтым, красным и синим. Цвета подсказывают, хорошо или плохо продвигается строительство.