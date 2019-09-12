Дом для Бэмби. Подмосковный фермер спас от гибели олененка

В деревне Парфентьево в Коломенском городском округе производят улиток, живут крокодилы, козы, еноты и кобры. А теперь появился еще и маленький олененок, которого местный фермер Сергей Балаев спас от гибели, приютив в своей экодеревушке.

В новый дом Бэмби вносят на руках. Сергей Балаев своими руками оборудовал для своей любимицы загон. Их первую встречу месяц назад он называет «любовью с первого взгляда». Тогда владельцу крокодиловой и улиточной ферм позвонили и предложили взять себе олененка. Бэмби сама вышла из леса к людям и просила еду. Сергей не раздумывал ни минуты, понимая — в дикой природе животное погибнет.

Источник фото: телеканал «360»

«Люди позвонили и сказали, что она подошла к машине, пуповина у нее торчит. Они продержали ее у себя дома три месяца», — рассказал фермер.

А Сегодня Бэмби уже — четыре. И в качестве подарка — новоселье. Но маленькая олениха к новой жилплощади относится настороженно. Да и о своих гастрономических пристрастиях Бэмби тоже заявила сразу: листья одуванчиков, яблоки, белый хлеб. А после обеда — обязательный «тихий час».

Выспавшись, можно и гостей принимать. Посетители экодеревни о маленькой оленихе уже наслышаны. И с сегодняшнего дня с Бэмби можно познакомиться лично, предусмотрительно захватив яблоки.

Источник фото: телеканал «360»

О будущем животного фермер тоже уже позаботился. Когда олениха подрастет, говорит, построит ей квартирку побольше, а еще раздобудет друга. А пока ей хорошо и со своим хозяином, который любит Бэмби, как собственного ребенка.