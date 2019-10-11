  • Дом для бабочек и динозавров, аквапарк и кото-площадка. Конкурс «Маленькая принцесса» прошел в Химках

    11 октября 2019, 21:09

    Анастасия Максимовских

    Аквапарк, дом для бабочек и площадка для выгула котов — такие проекты по развитию Химок предложили участницы конкурса «Маленькая принцесса — 2019». За титул боролись семь школьниц. Девочкам нужно было продемонстрировать свои талант и эрудицию.
    Дом для бабочек и динозавров, аквапарк и кото-площадка. Конкурс «Маленькая принцесса» прошел в Химках

    Конкурс начинался прямо в фойе. Здесь конкурсантки презентовали свои проекты по развитию Химок — аквапарк, дом для бабочек и динозавров.

    Дом для бабочек и динозавров, аквапарк и кото-площадка. Конкурс «Маленькая принцесса» прошел в Химках | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    А вот Милана Козырева решила, что городу не хватает площадки для котов. «Им негде гулять, потому что вокруг собаки на них нападают», — утверждает Милана.

    Дом для бабочек и динозавров, аквапарк и кото-площадка. Конкурс «Маленькая принцесса» прошел в Химках | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    За корону боролись 7 школьниц. Одни пели, другие танцевали, третьи показывали акробатические номера.

    Дом для бабочек и динозавров, аквапарк и кото-площадка. Конкурс «Маленькая принцесса» прошел в Химках | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»
    Дом для бабочек и динозавров, аквапарк и кото-площадка. Конкурс «Маленькая принцесса» прошел в Химках | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    «Мы будем оценивать не только талант, но и красоту, подачу, будем отмечать артистические способности девчонок, и нас ждет интеллектуальный конкурс на знание мест Химок, я думаю, что мы выберем победителя достойного», — отметила председатель жюри конкурса «Маленькая принцесса — 2019» Дарья Кашапова.

    Дом для бабочек и динозавров, аквапарк и кото-площадка. Конкурс «Маленькая принцесса» прошел в Химках | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    В конкурсе не было проигравших, каждая участница удостоилась «своей» номинации. Так, Алина Киселева стала «Мисс кокеткой — 2019», Милана Козырева — «Мисс улыбкой — 2019» и «Мисс очарованием» — так решили зрители.

    Дом для бабочек и динозавров, аквапарк и кото-площадка. Конкурс «Маленькая принцесса» прошел в Химках | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    Удостоилась Милана и короны. Теперь она официально «Маленькая принцесса 2019».