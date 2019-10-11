Дом для бабочек и динозавров, аквапарк и кото-площадка. Конкурс «Маленькая принцесса» прошел в Химках

Аквапарк, дом для бабочек и площадка для выгула котов — такие проекты по развитию Химок предложили участницы конкурса «Маленькая принцесса — 2019». За титул боролись семь школьниц. Девочкам нужно было продемонстрировать свои талант и эрудицию.

Конкурс начинался прямо в фойе. Здесь конкурсантки презентовали свои проекты по развитию Химок — аквапарк, дом для бабочек и динозавров.

Источник фото: телеканал «360»

А вот Милана Козырева решила, что городу не хватает площадки для котов. «Им негде гулять, потому что вокруг собаки на них нападают», — утверждает Милана.

Источник фото: телеканал «360»

За корону боролись 7 школьниц. Одни пели, другие танцевали, третьи показывали акробатические номера.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

«Мы будем оценивать не только талант, но и красоту, подачу, будем отмечать артистические способности девчонок, и нас ждет интеллектуальный конкурс на знание мест Химок, я думаю, что мы выберем победителя достойного», — отметила председатель жюри конкурса «Маленькая принцесса — 2019» Дарья Кашапова.

Источник фото: телеканал «360»

В конкурсе не было проигравших, каждая участница удостоилась «своей» номинации. Так, Алина Киселева стала «Мисс кокеткой — 2019», Милана Козырева — «Мисс улыбкой — 2019» и «Мисс очарованием» — так решили зрители.

Источник фото: телеканал «360»

Удостоилась Милана и короны. Теперь она официально «Маленькая принцесса 2019».