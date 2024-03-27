Общество 27 марта 2024, 09:52 Дом арестованного по делу о теракте в Crocus City Hall оказался заброшенным РИА «Новости»: под Тверью дом арестованного по делу о теракте заброшен Pxhere

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Один из арестованных по делу о теракте в Crocus City Hall прописан в доме, который находится в деревне Сидорково в Максатихинском районе Тверской области. Строение оказалось заброшенным, сообщило РИА «Новости».

Местные жители отметили, что сами владельцы дома менялись часто. Но в нем никто не жил с тех пор, как его продали. Кто является последним владельцем дома, жители не ответили.

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«Там их менялось десять раз. Только для прописки продали и все… Этот дом пустой. Он давно пустой, там и не жили. Как местные жили — продали там все, больше никто не жил», — подчеркнула одна из местных жительниц.

В доме выбиты окна. Сам участок зарос, забора нет. Дверь в дом заколочена досками и закрыта на большой замок. За домом расположены еще две полуразрушенные постройки.

Как сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией, один из арестованных по делу о теракте в Crocus City Hall работал в Подмосковье. Речь идет о Шамсидине Фаридуни. Он, по данным источника, работал на паркетной фабрике в Подольске не больше шести месяцев.