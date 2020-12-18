«Дом-2» решили закрыть после 16 лет в эфире

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь, на канале ТНТ. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря», — процитировало агентство сотрудника пресс-службы.

Собеседник рассказал, что слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап. В ТНТ отметили, что за 16 лет, которые прошли с момента запуска «Дома-2», телевизионное пространство сильно изменилось. Чтобы телеканал мог оставаться конкурентоспособным, он должен «сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других». В пресс-службе отметили, что сильны в двух самых популярных в стране вещах — юморе и сериалах.

«Все остальное должно уйти», — подчеркнул директор ТНТ Роман Петренко, чьи слова процитировали в пресс-службе.

Гендиректор шоу Александр Расторгуев рассказал «360», что «Дом-2» не прекратит выходить в эфир — его просто перестанут показывать на ТНТ.