«Дом-2» начали сносить

Знаменитой «Поляны» шоу «Дом-2» около поселка Летова Роща больше нет. Съемочную площадку снесли, чтобы построить на ее месте дорогу.

«К настоящему времени павильоны и декорации реалити-шоу „Дом-2“ полностью снесены, площадка свободна от построек, а образовавшийся строительный мусор вывезен на специальные площадки для утилизации», — сообщил «Интерфаксу» глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Жидкин напомнил, что участники шоу получили другой участок, аналогичный «Поляне», неподалеку от освобожденного.

Съемки телешоу проходили на земельном участке площадью в три гектара, который принадлежит компании «ЕТК-Инвест».

На месте съемочной площадки «Дома-2» в Новой Москве построят дорогу от Саларьево до деревни Марьино. В районе бывшей съемочной площадки будет остановка скоростного трамвая «Антоновка».

Власти Москвы объявляли, что по новой дороге из поселков Марьино и Летово можно будет легко добраться до станций метро «Саларьево» и «Филатов луг». Она также соединить эту часть Новой Москвы с радиальными автомобильными дорогами Московский — Сосенки и Солнцево — Бутово — Видное.