Общество 24 ноября 2023, 16:45 Дом 1951 года постройки отремонтировали на востоке Москвы Капремонт дома в стиле неоклассицизм 1951 года постройки завершили в Измайлове Фонд капремонта Москвы

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В районе Измайлово завершили капремонт дома 1951 года постройки. В здании привели в порядок фасад и крышу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Фонда капремонта Москвы (ФКР).

Замначальника производственного технического управления ФКР Борис Джиоев рассказал, что здания неоклассицизма — это главное украшение столицы, поскольку такие дома придают городу изящество и особую красоту. По его словам, дом № 16 на Верхней Первомайской — образец неоклассицизма, который было важно сохранить.

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Для этого специалисты создали особенный план реставрационных работ и выбрали материалы и технологии, которые соответствовали деталям и особенностям дома. Прежде всего, работы сфокусировали на восстановлении лепного декора.

«Тщательно дофрагментовали каждый элемент в местах утрат. Сейчас дом получил вторую жизнь», — подчеркнул Джиоев.

В самом начале рабочие расчистили внешние стены, а затем отремонтировали штукатурный слой. После этого они реконструировали разрушенные сегменты кирпичной кладки. Участки фасада, зараженные грибком или со следами намокания, обработали биоцидной жидкостью.

На следующем этапе реставраторы заострили внимание на ремонте балконных плит и архитектурных элементов. После чего наступила очередь окраски фасада. В завершении специалисты отремонтировали оконные и дверные откосы. Они также поменяли отливы и водосточные трубы.

Накануне реставрацию церкви 1645 года постройки начали в Москве.