Принц Гарри и Меган Маркл, несмотря на напряженные отношения с королевской семьей, должны приехать на похороны принца Филиппа. Об этом «360» заявил князь Никита Лобанов-Ростовский, один из главных собирателей русского искусства за рубежом, живущий в Великобритании.

«Они должны там быть. Это его дедушка, это его родственник. Так что родственные отношения в нынешней напряженной ситуации семьи должны преобладать. Я очень надеюсь, что по крайней мере он приедет», — отметил он.

Лобанов-Ростовский рассказал, что условия, при которых будет возможно проведение похорон принца Филиппа, активно обсуждают по британскому радио. По его словам, если бы не пандемия, это точно была бы церемония в главном соборе в Лондоне, на которой присутствовали бы представители всех стран мира.

«Все политики его уважали, и, независимо от напряжения ныне между Россией и Британией, я думаю, Россия бы послала кого-нибудь на эти похороны», — предположил князь.

По словам Лобанова-Ростовского, практически все население Британии скорбит по принцу Филиппу.

Муж Елизаветы II скончался утром в пятницу, 9 апреля. Он умер в возрасте 99 лет. Ранее стало известно, что похороны принца Филиппа не будут государственными. Герцог Эдинбургский будет погребен в Виндзоре. Власти Британии объявили в стране 30-дневный национальный траур.

Президент России Владимир Путин ранее направил Елизавете II свои соболезнования.