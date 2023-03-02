Общество 02 марта 2023, 17:17 Должность наставника в России закрепят в нормативных документах Минпросвещения России: должность наставника закрепят в нормативных документах РИА «Новости»

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Понятие должности наставника в России официально закрепят в нормативных документах, чтобы они смогли официально трудиться и получать заработную плату. Об этом на церемонии открытия Года педагога и наставника заявил министр министерства просвещения Сергей Кравцов, его слова привел ТАСС.

«Необходимо закрепить наставничество в нормативных документах. Чтобы за эту деятельность шла дополнительная зарплата и было отражение в трудовой книжке. Мы это сделаем обязательно», — сказал он.

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Ранее своим видеообращением старт Году педагога и наставника в России дал президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что именно учителя и преподаватели воспитали защитников Отечества, которые сейчас отстаивают национальные интересы страны в зоне специальной операции на Украине.

Также глава государства подчеркнул, что работа педагогов во многом определяет стабильность, устойчивость и будущее России.