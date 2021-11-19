Должников по алиментам призвали не пускать в путешествия по России

Неплательщикам алиментов в России предложили расширить ограничения. Должники в том числе могут лишиться возможности путешествовать по стране.

Идею в беседе с «Газетой.ru» высказала член комитета по социальной политике Госдумы Светлана Бессараб. Она призвала запретить задолжавшим по алиментам какие-либо развлекательные поездки до полной уплаты по счетам.

«Одними из самых действенных аргументов на сегодняшний день, к сожалению, является не родительский или сыновний долг, а ограничения в случае невыплаты долга», — подчеркнула депутат.

В качестве примера она привела поездки за границу и управление транспортным средством, кроме случаев, когда это единственный источник дохода.

«Думаю, что расширять необходимо именно эту линейку. Может быть, ввести запрет на перемещение по территории России до уплаты всех долгов. Я имею ввиду поездки развлекательного характера», — сказала Бессараб.

Парламентарий указала на необходимость ужесточить законодательство в части алиментов в сторону больших ограничений.