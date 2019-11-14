  • Должникам захотели запретить участие в выборах

    14 ноября 2019, 09:05

    Андрей Иванов

    Российские должники могут лишиться возможности участвовать в выборах. Резидент Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить согражданам, которых ищут за долги судебные приставы, становиться кандидатами.
    Должникам захотели запретить участие в выборах

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    Как сообщил RT со ссылкой на письмо Орлова в ЦИК, в российском законе сейчас нет никаких ограничений на участие в выборах граждан, в отношении которых судебные приставы открыли исполнительные производства.

    «Таким образом, мы имеем неоднозначную ситуацию: игнорирующий требования судебных приставов должник не может покинуть территорию Российской Федерации, но может участвовать в выборах в качестве кандидата», — говорится в письме Орлова.

    Судебный пристав может лишить гражданина России права выезда за границу при сумме долга от 10 тысяч рублей. С учетом мер, которые предусматривает закон «Об исполнительном производстве», Орлов предложил запретить россиянам и отделениям политических партий участвовать в выборах и выдвигать своих кандидатов. Автор инициативы напомнил, что граждане России не могут выдвигать свою кандидатуру в случае судимости за тяжкое преступление или при наличии двойного гражданства.