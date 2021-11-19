Должникам по алиментам предложили ограничить развлекательные поездки

Депутат Светлана Бессараб предложила ввести новые ограничения для должников по алиментам. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Одними из самых действенных аргументов на сегодняшний день, к сожалению, является не родительский или сыновний долг, а ограничения в случае невыплаты долга», — отметила она.

Бессараб считает эффективными ограничения на поездки за границу и управление транспортом. Также, по ее мнению, можно запретить и поездки по России, если они имеют развлекательную цель.