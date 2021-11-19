Должникам по алиментам предложили ограничить развлекательные поездки
Депутат Бессараб предложила ввести ограничения для должников по алиментам на развлекательные поездки
Депутат Светлана Бессараб предложила ввести новые ограничения для должников по алиментам. Об этом сообщила «Газета.ru».
«Одними из самых действенных аргументов на сегодняшний день, к сожалению, является не родительский или сыновний долг, а ограничения в случае невыплаты долга», — отметила она.
Бессараб считает эффективными ограничения на поездки за границу и управление транспортом. Также, по ее мнению, можно запретить и поездки по России, если они имеют развлекательную цель.