Общество 16 января 2024, 13:05 Должник в Екатеринбурге спрятал машину от приставов в сугробе E1: в Екатеринбурге должник спрятал спорткар от судебных приставов в сугроб РИА «Новости»

Читать 360tv в

Судебные приставы в Екатеринбурге изъяли спортивный автомобиль Toyota у местного жителя из-за долгов. Об этом сообщило издание E1.RU.

Сотрудники ФСПП прибыли забирать транспорт в Кировском районе города. Однако хозяин спрятал свой автомобиль в сугробе рядом со школой № 165. После непродолжительных поисков транспорт обнаружили и погрузили на эвакуатор.

Реклама

Против владельца завели сразу шесть исполнительных производств, суммарный долг по налогам составил около 250 тысяч рублей.

«Никаких действий по погашению скопившейся задолженности мужчина не предпринимал. В итоге ФСПП объявила в исполнительный розыск его автомобиль Toyota Celica», — отметили в главке управления службы по региону.

Если хозяин машины в ближайшее время не погасит задолженность, то технику направят в Росимущество для продажи на торгах.

В августе 2023 года житель Перми попытался укрыться от судебных приставов на местном пруду в камышах. Должника задержали и отправили в СИЗО, неплательщик отказался отрабатывать 120 часов общественных работ по долгу в 200 тысяч рублей.