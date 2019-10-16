Должник из Пятигорска пытался заколдовать приставов

Житель Пятигорска взял в банке кредит, но перестал его выплачивать и накопил долг в размере 160 тысяч рублей. Мужчина не нашел ничего лучше, чем прибегнуть к магии, чтобы отвести от себя приставов. Темные силы так и не помогли, и горе-колдуну пришлось вернуть деньги.

Как сообщили в управлении ФССП по Ставропольскому краю, задолжавший мужчина перестал вносить платежи по кредиту и отказывался общаться по этому поводу. Банку пришлось обратиться в суд, после чего приставы арестовали все его счета.

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Мужчина был категорически не согласен с таким решением и направился к работникам Службы. Он устроил скандал и заявил, что приставы просто «дискредитируют дипломированного целителя и мага». Кроме того, мужчина утверждал, что ничего банку не должен.

Эта акция стала постоянной. Так называемый колдун приходил к «обидчикам» каждый день, пытаясь «магическими способами» заставить приставов поверить, что никакой задолженности не существует.

Позже мужчина получил SMS-сообщение об аресте банковских карт. В этот момент он понял, что ритуалы не спасут и отдал не только 160 тысяч рублей, но и 11 тысяч исполнительского сбора.