«Должна остаться альтернатива»: в отмене документов на проверку счетчиков увидели риски
Росстандарт отменит бумажные документы на поверку счетчиковПодробнее
«Главное, чтобы гражданам не было хуже. Если их будут, допустим, отправлять в управляющие организации и там не будет какой-то информации об их приборе учета и за это им будут отменять оплату по нормативу, который, как правило, во многих регионах завышен, то граждане могут от этой инновации пострадать», — рассказала Юнисова «360».
При этом она отметила, что меры по борьбе с мошенничеством действительно нужны. Другое дело, пока тяжело сказать, как этот сервис будет работать.
«Нужно помнить, что у нас еще довольно большое число граждан не компьютеризированы, особенно пожилые люди. Для них есть вещи достаточно сложные, поэтому наряду со всеми цифровыми инновациями должна оставаться альтернатива на бумажном носителе», — пояснила она.
Как сообщал глава Росстандарта Алексей Абрамов, правительство России внесло в Государственную думу новый законопроект. Согласно документу, информацию о проверке счетчиков больше не будут выдавать в виде бумажных свидетельств. Все данные специалисты в присутствие хозяев квартир будут вносить в единый электронный реестр.