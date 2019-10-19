«Должна остаться альтернатива»: в отмене документов на проверку счетчиков увидели риски

В России хотят внедрить новый способ борьбы с мошенниками в сфере ЖКХ. Данные о проверке счетчиков граждан предлагают перенести с бумаги в специальную систему Росстандарта. Но если инициативу подготовить недостаточно внимательно, она может нести определенные риски, считает сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом», эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова

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«Главное, чтобы гражданам не было хуже. Если их будут, допустим, отправлять в управляющие организации и там не будет какой-то информации об их приборе учета и за это им будут отменять оплату по нормативу, который, как правило, во многих регионах завышен, то граждане могут от этой инновации пострадать», — рассказала Юнисова «360».

При этом она отметила, что меры по борьбе с мошенничеством действительно нужны. Другое дело, пока тяжело сказать, как этот сервис будет работать.

«Нужно помнить, что у нас еще довольно большое число граждан не компьютеризированы, особенно пожилые люди. Для них есть вещи достаточно сложные, поэтому наряду со всеми цифровыми инновациями должна оставаться альтернатива на бумажном носителе», — пояснила она.

Как сообщал глава Росстандарта Алексей Абрамов, правительство России внесло в Государственную думу новый законопроект. Согласно документу, информацию о проверке счетчиков больше не будут выдавать в виде бумажных свидетельств. Все данные специалисты в присутствие хозяев квартир будут вносить в единый электронный реестр.