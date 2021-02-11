«Должна была думать головой». Хабаровчанку, уволенную из полиции за видео в ТikТоk, призвали покаяться

Хабаровский общественник Леонид Сунгоркин призвал лишить офицерского звания экс-полицейскую, уволенную после скандального ролика с гримасами в TikTok. Правозащитник рассказал «360», что считает такие шутки непозволительными.

«Конечно, я сначала подумал, что это какая-то провокация… У меня первое такое впечатление было. Я даже не включал сначала звук — смотрю, какие-то рожи страшные, меня это, конечно, повергло в шок. Когда немножечко углубился в вопрос, тогда понял, что это за гранью», — сказал он.

Сунгоркин подчеркнул, что считает такое поведение неприемлемым для стража порядка.

«Когда человек при власти носит мундир офицера, майора, человек должен осознавать [ответственность]. Ты же не в TikTok работаешь, в конце концов, и получаешь деньги, которые мы платим, как налогоплательщики. И мы хотели бы видеть другую полицию, которая нас оберегает от преступников, которые на улицах шарахаются. Поэтому товарищ майор должна была думать головой, а не тем местом» — сказал он.

Правозащитник заявил, что экс-сотрудница полиции должна публично извиниться за свой поступок.

«Надо извиняться в таком случае. Все-таки человек имеет право на исправление, и лучшее, что он может сделать — публично покаяться, раскаяться в содеянном», — заявил общественник.

Почетный адвокат РФ Евгений Харламов ранее в беседе с «360» подчеркнул, что сотрудник полиции должен быть максимально ответственным и помнить, что они охраняют общественный порядок.