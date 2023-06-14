Эксклюзив 14 июня 2023, 03:12 «Должен быть баланс». Профессор психологии Ситников рассказал, как стать счастливым Профессор Ситников: мечты сбываются при стечении трех обстоятельств Телеканал «360»

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У советских людей остались синдром «отложенной жизни» и привычка жаловаться. В интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» доктор экономических, психологических и филологических наук, профессор Алексей Ситников рассказал, как стать счастливым, не откладывая жизнь на потом.

Выросшие в Советском Союзе люди немного скучают о заботе и наивности, которые были в то время. Из СССР пришло много вредных для современного мира привычек, считает профессор. Одна из них — больным и несчастным быть выгодно.

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«Только у нас есть традиция жаловаться. В Америке недопустимая ситуация, чтобы кто-то кому-то жаловался. Тут же все разбегутся от тебя. Люди хотят быть рядом с успешными. Находясь рядом с жалующимся человеком, ты падаешь вместе с ним в пропасть неудач», — рассказал Ситников, который последние годы преподает в американском университете.

Также из советского времени пришла модель «отложенной жизни». В качестве примера профессор привел женщину, которая мечтает встретить мужчину своей мечты и стать счастливой.

«Нет, если ты сейчас не счастлива, то тот, кого ты найдешь, вероятней всего будет абьюзером. <…> Наоборот, нужно сейчас стать счастливой, и тогда ты притянешь правильного мужчину, который полюбит тебя такой», — пояснил Ситников.

Доктор философии выразил уверенность, что все мечты сбываются, но не раньше, чем сложатся три обстоятельства. Первое — когда человек этого достоин, когда он в этот мир отдал достаточно, чтобы получить желаемое.

«Должен быть баланс, я не могу получить из мира больше, чем в него отдал», — заявил профессор.

Второе обстоятельство — когда человек готов к исполнению мечты. То есть, верит в возможность ее исполнения. И третье — когда человек готов это правильно использовать.

«Это значит — для себя. Бессознательное дает нам ресурсы, только если реализация этой мечты удовлетворяет внутреннюю потребность», — заявил профессор.

У человека не должно быть «бумажного потолка», в который он упирается, подчеркнул Ситников. Человек должен слышать свои потребности, а не принимать чужие цели, как свои.