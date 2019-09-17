Дольщики долгостроя ЖК «Лунево» в Солнечногорске получат ключи в 2020 году
Строительство объекта началось еще в 2014 году. Первоначально дом планировали ввести в эксплуатацию в марте 2016 года. Но строительно-монтажные работы приостанавливались в связи с недостаточным финансированием. Затем работы были возобновлены с сентября 2017 года и повторно были остановлены в марте 2018 года в связи с окончанием действия разрешения на строительство.
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Далее застройщику понадобилось дополнительное время, чтобы исправить недоработки в проектной документации, и обратиться за продлением разрешения на строительство в Министерство жилищной политики.
«Министерство жилищной политики Московской области продлило застройщику разрешение на строительство объекта. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован во II квартале 2020 года», − сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
Завершения строительства ЖК «Лунево» ожидают 59 дольщиков. Всего жилой комплекс рассчитан на 100 квартир.