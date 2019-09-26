Дольщики долгостроя ЖК «Южная долина» получат квартиры в 2020 году

Совсем скоро 156 граждан-участников долевого строительства в Ленинском городском округе отметят новоселье в долгожданных квартирах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

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По словам министра жилищной политики Подмосковья Инны Федотовой, строительные работы в домах № 5, 8, 9, 10 ЖК «Южная долина» в Ленинском районе завершены в полном объеме. Министерством жилищной политики Московской области выданы разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. В вышеуказанных введенных многоквартирных домах восстановлены права 156 граждан-участников долевого строительства.

Строительство объекта, расположенного по адресу: г.п. Горки Ленинские в пос. Мещерино, началось еще в январе 2015 года. Согласно заключенным договорам долевого участия, первоначальные сроки ввода объектов в эксплуатацию были запланированы на II квартал 2017 года. Однако, в связи с отсутствием финансирования, строительство было приостановлено в 2015 году и возобновилось в 2018 году. Сейчас все работы завершены. Дома № 11, 12, 13, 14, 15 введут в эксплуатацию до III квартала 2020 года.