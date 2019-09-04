Дольщики долгостроя «Лама-Парк» в Волоколамске начали получать ключи от квартир

73-летние Нина и Валерий Карпунькины и их большой рыжий кот вынуждены были переехать на дачу под Волоколамском. Дом 80-х годов постройки был их временным пристанищем на лето. Квартира у пенсионеров была, пока в 2014-м супруги не решили обзавестись новой.

«В конце 14-о года мы поняли, что у нас впереди есть праздники семейные — мне 70 лет должно быть, мужу 70, золотая свадьба! И мы решили сделать подарок своей семье. И поступили, конечно, авантюрно! Мы решили продать нашу квартиру и вложить деньги в новостройку», — говорят Нина и Валерий Карпунькины.

На оставшиеся деньги купили мебель и стали радостно ждать новоселья. Их корпус в ЖК «Лама Парк» должны были сдать в апреле 2015-го. Но свои ключи ни в этот срок, ни позже муж с женой не получили. История банальна — застройщик на мели, банкрот. Начались 5 лет мытарств.

«У нас получалось, что одна пенсия целиком уходит на съем квартиры. На вторую нам приходится жить. И выручало нас только то, что мы сажали свою картошку, свои помидоры, свои огурцы, то есть домашние заготовки», — рассказывают супруги.

На даче жить получалось только с мая по сентябрь. Ведь дом под холода не приспособлен — летний водопровод, щели, ежедневно отключают свет. И все, как под копирку — долги, суды, беготня по инстанциям. Правда, на днях супруги узнали, что их дом — готов.

Источник фото: телеканал «360»

Квартира с отделкой — бери и переезжай. Пора ехать за долгожданными ключами. Многие дольщики забирали их со слезами на глазах.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы завершить строительство, региональное правительство выбрало нового застройщика. Им стало ООО «Квартал-Инвестстрой», входящее в ГК «ФСК».

«Сегодня 67 семей получили ключи и в ближайшее время будут заселяться в этот дом. Строительство этого объекта было начато в 2014 году, в 2016 остановлено по причине нехватки финансирования у застройщика. В 2018-м году этот объект был взят на контроль правительством Московской области, в частности, Министерством жилищной политики», — сказала замминистра жилищной политики Московской области Елена Апполинарова.

Таким образом, строительство 9-10-этажного 3-секционного жилого комплекса, рассчитанного на 109 квартир, возобновилось в июле 2018 года и на сегодняшний день завершено в полном объеме. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в августе 2019-го года.

Источник фото: телеканал «360»

Ключи сегодня с любимым корги на руках получила и Наталья Горбунова, она — первый дольщик ЖК «Лама-Парк». Растит двоих детей. Когда в 2015-м поняла, что переезда в ипотечную квартиру ждать долго, вынуждена была влезть во второй кредит.

«Мне пришлось приобрести другое жилье близко к школе, чтобы облегчить судьбу своих детей, чтобы можно было рядом в школу ходить. Сейчас я плачу ипотеку за другую квартиру, не заселившись еще в эту! Но я не унываю», — делится дольщик ЖК «Лама-Парк» Наталья Горбунова.

Тем временем, счастливые супруги Карпунькины — впервые в своей квартире. Трогательно держатся за руки. Нина Александровна уверяет — у мужа золотые руки, все «доделки» здесь — на нем.

«Вот здесь у меня будет висеть новый телевизор, тут — стоять новый диван. Буду лежать смотреть. Мы уже все продумали. Новости „360“ будем смотреть!» — говорит Нина Карпунькина.

Супруги шутят — золотую свадьбу, как мечтали, отметить здесь не смогли. Теперь придется ждать бриллиантовую.