Дольщикам захотели разрешить раньше продавать квартиру без уплаты налога
Соответствующий законопроект появился в электронной базе данных парламента.
В настоящее время от уплаты НДФЛ (13%) при продаже жилья могут освободить физические лица, которые владели собственностью минимальный срок. При приватизации, дарении, наследовании, договорах пожизненной ренты единственного жилья минимальный срок равен трем годам. В остальных случаях — пять лет.
В итоге получается, что минимальный срок владения купленных по ДДУ квартир отсчитают с момента оформления их в собственность (то есть сдачи дома), а не с начала оплаты по договору. Внесенные же Кабмином поправки предлагают отсчитывать минимальный срок с момента оплаты по договору.
Ранее стало известно, что объем выдачи ипотеки россиянам увеличился на 59% в августе 2020 года. Общая сумма займов на покупку жилья составила 375 миллиардов рублей.