Долой бессонницу: 15 декабря отмечается День пророка Аввакума

День пророка Аввакума отмечается 15 декабря (по старому стилю — 2 декабря). В этот день на Руси просили крепкий сон для детей, отпугивали нечистую силу и читали заговоры против бессонницы.

Аввакум был восьмым из 12 малых пророков. В библейских сказаниях мало сказано о его жизни, поэтому достоверных сведений о судьбе пророка не сохранилось. В них говорилось только о пророчествах и книге откровений, которую Аввакум написал. Так, священник предсказал разрушение Иерусалимского храма и Вавилонском пленении.

На Руси 15 декабря у святого просили крепкий сон для детей. Также в этот день отгоняли от избы ночниц — нечистую силу, пугающую по ночам ребят.

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Кроме того, существовал специальный обряд, который проводили поздно вечером втайне от посторонних. Он нужен был, чтобы детей не мучала бессонница. Поздно вечером знахарка брала ребенка на руки, несла его в курятник и три раза обмывала его водой. Все это время она приговаривала: «Куры белые, куры рябые, куры желтые, куры пестрые, куры черные, возьмите свои ночницы, а младенцу дайте доброе здоровье и сон». После этого знахарка три раза сплевывала и надевала на ребенка чистую одежду.

Помимо этого в День пророка Аввакума на Руси катались на самодельных санках из двух досок, политых водой и замороженных.

Работать 15 декабря не запрещалось.

Существует ряд примет на День Аввакума. Если 15 декабря выпадет много снега, весной вырастет много травы, будет хороший сенокос. Стоит плохая погода — такой она и останется до 30 января. А вот оттепель стоит ждать, если запоет петух несмотря на мороз.

Метель начнется, если вороны закаркают. А если мороз на окнах рисует пышные узоры, весна будет богата на зелень.